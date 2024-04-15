Рассказываем, какие удобрения вносить в лунку при посадке перца, где его лучше садить и как.

Перец любит подкормки и поливы, поэтому если при посадке рассады вы положите ему в лунку что-то "съедобное", он обязательно вас отблагодарит урожаем. Давайте разберемся, что любит овощ, и что положить в лунку при посадке болгарского перца (или горького) - несколько народных рецептов.

Что любит болгарский перец при посадке

Для перца важно выбрать правильную почву - отлично подойдет место на суглинистой или супесчаной, которое будет прогревать солнце.

Почву нужно будет сдобрить: с осени в нее добавляют компост (1 ведро) и костную муку (300 г) - это количество идет на 1 кв. м. Весной можно внести перегной (1 ведро) и золу (1 стакан) - также из расчета на 1 кв. м.

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Что положить в лунку перца при посадке

Многие огородники, раздумывая над тем, какие удобрения вносить при посадке перца, часто останавливаются на домашних, которые можно приготовить самим. Есть несколько народных рецептов, которые хорошо себя зарекомендовали.

Итак, что положить в лунку при посадке рассады перца:

раствор коровяка - 0,5 л удобрения на 1 ведро воды, в лунку вливают по 1 л такого раствора, затем нужно добавить еще перегной и грунт (по 400 г);

- 0,5 л удобрения на 1 ведро воды, в лунку вливают по 1 л такого раствора, затем нужно добавить еще перегной и грунт (по 400 г); золу (1 горсть) и костную муку (2 ст. л.), к ним тоже нужно добавить компост и огородный грунт, как в первом варианте;

(1 горсть) и (2 ст. л.), к ним тоже нужно добавить компост и огородный грунт, как в первом варианте; золу, луковую шелуху и яичную скорлупу - по горсти, эту же смесь можно добавлять и в лунки к рассаде томатов.

Кстати, есть еще один универсальный рецепт, что положить в лунку при посадке томатов и перца, а также огурцов - это кусочки банановой кожуры. Она богата калием, фосфором и кальцием. Кожуру банана нужно измельчить и добавить при высадке.

За сезон рассаду перца нужно будет подкормить 2-4 раза. После высадки полейте ее из расчета 0,5 л воды под каждый кустик и укройте спанбондом - чтобы саженцы адаптировались к перепаду температур.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке редиса для лучшего урожая и что добавлять не стоит.

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