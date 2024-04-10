Посадка редиса в открытый грунт - как посеять и чем его подкормить для богатого урожая.

Редис выращивать несложно и с этой задачей справятся даже начинающие огородники. Радует и то, что ранние сорта созревают уже спустя 20-25 дней после появления всходов. Главное - знать несколько основных моментов, и выращивание редиса в открытом грунте станет для вас удовольствием.

Посадка редиски в открытый грунт - как сеять и что положить в лунку при посадке

Редиску в открытый грунт можно сеять с апреля по сентябрь - в зависимости от сорта. Весной сажают ранние сорта, летом и осенью - среднеспелые и поздние. Ранние хороши тем, что на столе в скором времени будут свои витамины. Но зато среднеспелые и поздние славятся тем, что они вкуснее и полезнее - у них больше период вегетации (25-35 дней и больше 35 дней соответсвенно), и за это время они успевают накопить больше сахаров и витаминов.

Перед тем, как посеять редиску, нужно сделать следующее:

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разрыхлить грядку на глубину минимум 20 см;

внести в нее 0,5 ведра перегноя - из расчетана 1 кв. м;

если почва кислая - добавить доломитовую муку (0,5 л на 1 кв.м), если глинистая - песок (1 ведро на 1 кв.м).

Навоз добавлять не советуют - в нем много азота, который может спровоцировать образование пустот в редиске. И с перегноем тоже важно не переборщить.

Навоз и перегной состоят из одного сырья. Навоз - экологически чистое удобрение из экскрементов сельскохозяйственных животных. Перегной - это перепревший навоз или органика растительного и животного происхождения, которые разлагались более 2 лет. Перегной - более деликатное удобрение, чем навоз.

Сеют редис на открытом, но защищенном от ветра участке:

на грядке делают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга;

через каждые 5 см кладут семена - это расстояние удобно измерять спичечным коробком.

Совет: чтобы семена быстрее взошли, их можно в течение 2-3 дней прорастить во влажной салфетке.

И еще одна хитрость: посадки редиски можно замульчировать - например, укрыть соломой или любой другой растительной мульчей. Это спасет посевы от переохлаждения и сохранит влагу в почве. Альтернативный вариант - укрыть посадки агроволокном, оно. кроме всего, защитит и от ночного холода.

Некоторые огородники также припудривают грядку золой, но помните, что она ощелачивает почву.

Используют для редиса также и дрожжевую подкормку: нужно развести 10 г свежих (или 5 г сухих) дрожжей в 10 л теплой воды и добавить 3 ст. л. сахара. Настоять 2-3 часа и поливать растения под корень.

Правда, касательно такой подкормки мнения расходятся - некоторые огородники считают ее бесполезной. Но вот то, что точно понравится вашей редиске - это регулярный полив. Почва на грядке с редисом всегда должна быть умеренно влажной, так как вода для этого овоща - это его "еда". При нехватке влаги корнеплоды становятся горькими и дряблыми, а за полив редис отблагодарит богатым урожаем.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая.

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