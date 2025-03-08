Картошка уродится крупной и здоровой, если во время посадки добавить удобрение в лунки.

Удачный период, когда сажать картошку в 2025 году, продолжается с начала марта до середины мая, в зависимости от выбранного метода посадки. Это очень ответственное время для дачников. Картофель любит удобрения и с благодарностью на них реагирует. Попробуйте подкормить его во время посадки, и результат обязательно порадует.

Мы расскажем, что положить в лунку при посадке картофеля для впечатляющего урожая. Это могут быть как органические, так и минеральные удобрения. Почва на участке станет плодороднее, а картошка уродит крупные здоровые клубни.

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая - минеральные удобрения

В агромагазинах можно купить минеральные удобрения для картошки. Обязательно вносите их согласно инструкции. Очень важно не переборщить, иначе можете сжечь корни растения.

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Во время посадки в картошку вносят такие вещества(на одну лунку):

нитроаммофоска - по 1 чайной ложке;

30 г мочевины + 10 литров воды - по 1 литру;

кемира - по 10 г;

костная мука - по 70 г.

Посыпьте лунку выбранным препаратом и слегка присыпьте землей. Затем выложите картошку и закопайте грядку.

Органические удобрения для картофеля при посадке в лунку весной

Если не хотите применять "химию", можно воспользоваться природной подкормкой.

Одним из лучших вариантов, чем подкормить картошку при посадке, считается зола. Сначала обваляйте клубни в пепле, а затем в каждую лунку дополнительно всыпьте по 100 г питательного вещества.

Картошка также любит перегной, который отлежал минимум год. Не вносите на грядки свежий навоз, иначе клубни сгниют. В одну лунку добавляйте по 200 г сухого гноя. Для большей эффективности можно смешать его с золой.

Последний вариант органической подкормки - куриный помет. Смешайте его с водой в соотношении 1:10 и наставайте 3 дня, а затем влейте по 1 литру раствора в лунку.

Что положить в лунку при посадке картофеля от колорадского жука

Вредителей картошки отпугивает луковая шелуха. Измельчите сушеные остатки и всыпьте по горсти на каждую лунку.

Ещё одно средство борьбы с жуками - хвойные опилки. Добавьте горсть стружки в лунку, и вредители не будут даже приближаться к кустам.

Читайте также в другом нашем материале о том, как прорастить картофель перед посадкой. Эта процедура совсем несложная, но в разы повысит урожайность каждого куста.

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