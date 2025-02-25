Время посадки картошки зависит от способа, который вы выберете.

Приближается весна, а значит самое время задуматься о том, когда сажать картошку в 2025 году. Это зависит от различных факторов, таких как погода или сорт картофеля, который вы планируете высаживать. Но есть ряд общих рекомендаций, когда можно сажать картошку, о которых УНИАН расскажет далее.

Когда сажать картошку в 2025 году в Украине

Когда речь заходит о том, в каком месяце сажать картошку, огородники сходятся в одном: ключевую роль играет погода. Перед тем, как сажать картошку, стоит убедиться, что почва прогрелась до 10-12 градусов на глубине от 15 до 20 сантиметров. Конечно, в вопросе погоды все зависит от конкретного региона, но зачастую до нужной температуры почва прогревается именно в апреле-мае.

Кроме того, когда сажать картошку зависит от того, каким способом вы планируете это делать - семенным или клубневым.

Видео дня

Когда сажать картошку - разбираемся в способах посадки

Для начала, поговорим о том, какова разница между семенным и клубневым способами посадки картофеля.

Клубневый способ предусматривает высадку в открытый грунт. Температура почвы должна достичь +10...+12°C, для Украины оптимальный период – с конца апреля до середины мая.

Среди плюсов такого способа - быстрое развитие растений, высокая сохранность сортовых качеств картофеля и более предсказуемый урожай. Однако есть и минусы: существует риск передачи болезней, многое также зависит от качества клубней, которые используются для посадки.

Семенной способ - посев семян на рассаду - идеально подходит для тех, кто выращивает рассаду дома или в теплице. Высадку лучше проводить в конце февраля - в начале марта. Через 2-2,5 месяца рассаду можно пересаживать в открытый грунт. Делать это лучше в мае, когда пройдет период заморозков. Так что, если вы планируете экспериментировать с семенным методом, самое время начинать в ближайшие недели.

У этого способа есть свои плюсы - в частности, омоложение посадочного материала, защита от переноса болезней. К тому же, семена легко хранить.

К минусам можно отнести тяжелый процесс ухода за рассадой и затратность по времени.

Когда лучше сажать картошку по лунному календарю

Согласно лунно-посевному календарю, есть несколько оптимальных для земельных работ дней. К примеру, в марте это 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-29 и 31 число.

Когда в апреле сажать картошку: оптимальными числами будут 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 и 28.

В мае советуем обратить внимание на 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 числа.

Но огородники временами ориентируются и на агрогороскоп. Есть ряд дней, когда можно сажать картошку в марте, согласно агрогороскопу:

17-19 марта;

23-24 марта;

27 марта.

В эти дни Луна будет в убывающей фазе.

Если говорить о том, когда сажать картошку в апреле, стоит обратить внимание на 5-7 и 12-13 число (растущая фаза Луны) и 20-22 апреля (убывающая фаза).

Вас также могут заинтересовать новости: