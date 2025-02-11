Не все знают можно ли сажать после помидор огурцы, лук, чеснок и прочие популярные овощи.

Помидоры выделяются среди прочих культур благодаря своему умению не истощать почву. Кроме того, у них средняя потребность в удобрении. Однако, выращивая эти растения несколько летних сезонов подряд вы рискуете изменить кислотность грунта на своем огороде.

УНИАН разобрался, что можно сажать после помидор, чтоб сохранить почву в хорошем состоянии и при этом получать превосходный урожай.

Что сажать после помидор - список культур

В частности, при выборе растений, которые будете выращивать после томатов, обратите внимание на те, что способны насытить землю азотом.

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Выбор свой стоит остановить на бобовых, тыквенных и кормовых культурах.

Рассмотрим самые популярные растения. Например, можно ли сажать огурцы после помидор. У этих двух культур разные заболевания и это поможет избежать перекрестного заражения. В то же время перед посадкой огурцов стоит удобрить землю компостом, поскольку им необходима питательная среда для хорошего урожая.

У некоторых могут возникнуть сомнения, можно ли после помидор сажать лук и чеснок, но спешим вас обрадовать - они дадут замечательный урожай и не будут болеть. Кроме того, они оздоравливают почву.

Если говорить о теплице, то после томатов стоит выбирать зелень или травы. Они восстановят грунт и при этом порадуют вас.

Если же вернуться назад к помидорам, то их на прежнем месте можно будет выращивать не ранее чем через несколько лет. Иначе вы будете получать водянистые невкусные плоды, которых, впрочем, будет не очень много.

В том случае, когда нет возможности менять постоянно место посадки, унывать все же не стоит. Вы можете просто тщательно подготовить почву. В этом вам помогут удобрения в составе которых много азота. Некоторые советуют попробовать заменить слой грунта, но уж слишком это трудоемко.

Как вариант попробуйте высадить возле своих помидор бобовые, травы и зелень - они поддержат состояние почвы и помогут ей дать хороший урожай. Затем осенью можно высеять морозостойкие сидераты на свой вкус. Это растения, которые быстро растут и высеваются не для урожая, а чтоб использоваться как зеленое удобрение.

Можно взять масличную редьку, озимые овес и рожь, а также горчицу, фацелию и донник.

Ранее УНИАН рассказывал, какие помидоры лучше сажать в открытом грунте.

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