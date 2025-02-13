Разбираемся после картофеля можно сажать чеснок или нет, а также какие овощи погибнут на этом месте.

Садоводы со стажем давно знают о необходимости севооборота - смены культур на одном участке земли. Картошка является одним из самых популярных овощей в Украине, который активно покупают и сажают на своих огородах наши сограждане. Однако не все знают, какие овощи нельзя сажать после картофеля, иначе ваши растения начнут болеть или будут давать плохой урожай.

Что нельзя сажать после картофеля

Нюанс того, можно ли сажать перец после картофеля, кроется в самом семействе, к которому они относятся. К пасленовым также относятся баклажаны, помидоры и физалис. Принадлежность к одному семейству означает, что они уязвимы для одинаковых болезней. Конкретно в этом случае это фитофторос, макроспороз и другие. Они сохраняются в грунте и могут поразить растения, которые посадите в новый сезон.

Ответ на вопрос, можно ли сажать помидоры после картофеля, отрицательный также и потому, что томаты очень требовательны к почве. Даже если они не подхватят ничего после картошки, то урожая хорошего все равно можно не ждать.

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Клубнику и землянику сажать после всеми любимых клубней не стоит, ведь от них ягоды могут подхватить фитофтороз и проволочника.

Схожая причина и того, почему нельзя сажать чеснок после картофеля, как и лук. В этом случае будет повышенная опасность заражения фузариозом или нематодой.

Чтобы подготовить почву после картофеля, следуйте этим шагам:

убирайте ботву с огорода;

сейте сидераты - горчицу, люпины или овес;

внесите удобрения с калием, фосфором и азотом.

Существует также риск излишнего окисления почвы после корнеплодов. Если земля будет иметь слегка синеватый оттенок или на ней внезапно начнет расти мох или щавель, то стоит внести в грунт золу или известь.

Ранее УНИАН рассказывал, что нельзя сажать после огурцов.

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