Некоторые привычные нам культуры истощают грунт и клубника не исключение.

Не за горами дачный сезон, поэтому готовиться нужно начинать уже сейчас. Чтобы ничего не упустить, стоит заранее распланировать, что и после чего будете сажать. Этот момент очень важен, ведь после некоторых культур земля должна "гулять", а после других - наоборот стоит посадить правильное растение.

Самая популярная ягода - клубника. Она растет почти у каждого огородника, но не все знают, что сажать после клубники. Важно помнить, что это растение истощает почву, поэтому не все культуры подойдут.

Чтобы лишний раз не заморачиваться с вопросами разберемся раз и навсегда, что хорошо сажать после клубники.

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Какие культуры можно сажать после клубники

Даже не все ушлые садоводы и огородники знают, что можно сажать после клубники. На самом деле список таких культур достаточно обширный:

различные бобовые;

любая листовая зелень – от петрушки и укропа до сельдерея;

бахчевые, в частности, речь идет о дыне.

Можно еще посадить цветы. К примеру, хорошим выбором станут пионы, тюльпаны или фиалки.

Что нужно сажать после клубники

Есть культуры, которые не просто можно, но и нужно сажать после клубники. Им не страшны ни "клубничные" болезни, ни вредители, а истощенная ягодой почва также не является препятствием для плодоношения.

Разберем подробнее, какие овощи можно сажать после клубники, ответив на самые популярные вопросы.

Можно ли после клубники сажать лук

Эта популярная ягода - хороший предшественник для лука, поэтому его так любят огородники. В частности, это объясняется способностью овоща отпугивать вредителей. Кстати, именно по этой причине лук могут сажать вместе с клубникой.

Можно ли сажать морковь после клубники

Идеальным вариантом на посадку после этой ягоды является морковь. Дело в том, что корнеплод не болеет теми же болезнями, что и клубника. Помимо этого, на нее не влияют вредители, которые могут уничтожить корни кустика ягоды.

Можно ли сажать чеснок после клубники

После клубники можно сажать чеснок и даже нужно. Это растение известно своими антигрибковыми и антипаразитарными свойствам. Посадив чеснок сразу после любимой ягоды, вы избавитесь от различным вредителей в почве, поэтому растения на участке не заболеют и не погибнут.

Можно ли после клубники сажать огурцы

Этот салатный овощ также хороший кандидат на посадку после клубники. Важно помнить, что хоть огурцы и не подвержены "клубничным" болезням, но участок нужно обработать и тщательно удобрить. После ягоды грунт "беден" и растениям может не хватить питательных веществ.

Можно ли сажать кабачки после клубники

Кабачки, как и огурцы, спокойно можно высаживать в землю после клубники, но предварительно внеся подкормку. Для этих целей отлично подойдут органические удобрения, как компост, свежий навоз, биогумус и подобное.

Ранее УНИАН писал, что нельзя сажать после огурцов.

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