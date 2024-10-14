Немногие огородники хорошо знают, какие растения и отходы разрешено компостировать.

Каждый садовод знает, что компост - это отличный вариант самостоятельного производства удобрений. Такое практически безотходное производство позволяет выбрасывать меньше мусора, но обеспечивать себя хорошим удобрением. УНИАН расскажет, что добавить в компостную яму для быстрого перегнивания и какие отходы можно туда складывать.

Что можно класть в компостную яму - список

Главное правило при создании компоста - не использовать зараженные или больные растения, а также избегать отходов, категорически не предназначенных для компостирования. О том, что нельзя класть в компостную кучу, мы рассказывали ранее, а сейчас рекомендуем запомнить перечень отходов, которые можно перерабатывать таким образом.

Любой дачник должен знать, что можно в компостную яму класть любые из нижеперечисленных вещей:

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остатки фруктов, овощей и мяса, если компостер закрытый (в открытую яму кухонные отходы выбрасывать нельзя);

бумажные отходы, ткань;

перепревший навоз, птичий помет, сено и солому;

листья, опилки, древесную стружку, мелкие ветки.

Сорняки, кстати, в компост бросать нельзя, потому что вы не можете гарантировать отсутствие созревших семенных коробок. Если это окажется так, то потом семена сорняков вместе с удобрением попадут на грядку.

Что можно в компостную яму положить еще

Многие дачники сомневаются насчет целесообразности использования ботвы при создании компоста и не знают, можно ли ботву от помидор - в компостную яму разрешено бросать такие части растений, но убедитесь, что томаты ничем не болели и не были заражены насекомыми.

Профессиональные садоводы часто выливают варенье в компостную кучу - забродившая сладость является отличным источником дрожжей, благодаря которым компост созревает быстрее. Так что, если вы не знаете, что добавить в компостную кучу для быстрого перегнивания, можете смело выливать любое пропавшее варенье.

Если высыпать дрожжи в компостную кучу в чистом виде, то это не даст ощутимого эффекта - лучше приготовить раствор. Необходимо развести 5 пакетиков сухих дрожжей в 5 литрах воды и оставить в теплом месте на 1 час. Затем перемешать и вылить в компост - дрожжи активизируются, и процесс перегнивания будет проходить быстрее.

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