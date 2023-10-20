Опытные дачники знают, что от того, какие удобрения вы внесете осенью, зависит урожай в следующем году. Одни подкормки категорически запрещены, а другие, наоборот, предпочтительны в это время. УНИАН выяснил, чем подкормить клубнику осенью после пересадки и обрезки.
Чем подкормить клубнику после посадки осенью - разрешенная органика
Наиболее удачным вариантом будет совмещение двух процедур - внесение удобрений и обрезка листьев. Именно поэтому важно заранее знать, чем подкормить клубнику при посадке осенью, а также в том случае, если вы пересаживали ягоду. Вариантов органических удобрений несколько.
- Птичий помет
Наиболее распространенное удобрение, которым пользуются почти все дачники. Помните, что разводить его нужно 1:15-20 с водой, настаивать двое суток, а потом поливать бороздки между кустами. Ни в коем случае нельзя допустить попадания удобрения в розетки и, тем более, использовать в сухом виде.
- Коровяк
Такую подкормку разводят с водой в соотношении 1:10, также можно добавить 1 часть древесного угля, если почва в этом нуждается. Настаивать раствор 1 сутки, потом использовать в количестве 1 литра на каждый куст.
- Навозная жижа
Это удобрение тоже разводится водой, но в соотношении 1:8, двое суток настаивается, а потом вы можете поливать жижей растения. Главное - использовать не более литра для каждого куста.
Некоторые огородники также жалуют перепревший коровий навоз, который несколько лет способен обеспечить клубнику питательными веществами.
- Настой крапивы
Для того чтобы приготовить настой, нужно взять любую глубокую емкость, заполнить ее на 2\3 крапивой, сверху залить водой, оставляя до краев 5 см. Настаивать 7-10 дней, разбавить водой в соотношении 1:10 и поливать растения под корень.
- Древесная зола
Это то, чем лучше подкормить клубнику осенью в конце октября, так как именно в это время растение нуждается в фосфоре и калии. Подкормка клубники осенью золой возможна и в сухом виде, посыпая грядки, и во время перекопки.
Как подкормить клубнику осенью минеральными удобрениями
Подкормка клубники осенью возможна и без органики - некоторые огородники больше предпочитают минеральные удобрения. Подкормка клубники осенью после посадки калийной солью (развести в пропорции 20 гр на 10 л воды) или суперфосфатом (10 гр на 10 л воды) подходят только для того, чтобы вносить их в междурядья.
Идеальный вариант для корневой подкормки - смесь нитрофоски (2 ст.л на 10 л воды) и калийной соли (20 гр). Под каждый куст можно лить не больше двух литров раствора.