Рассказываем, чем подкормить клубнику осенью после пересадки или обрезки.

Опытные дачники знают, что от того, какие удобрения вы внесете осенью, зависит урожай в следующем году. Одни подкормки категорически запрещены, а другие, наоборот, предпочтительны в это время. УНИАН выяснил, чем подкормить клубнику осенью после пересадки и обрезки.

Чем подкормить клубнику после посадки осенью - разрешенная органика

Наиболее удачным вариантом будет совмещение двух процедур - внесение удобрений и обрезка листьев. Именно поэтому важно заранее знать, чем подкормить клубнику при посадке осенью, а также в том случае, если вы пересаживали ягоду. Вариантов органических удобрений несколько.

Птичий помет

Наиболее распространенное удобрение, которым пользуются почти все дачники. Помните, что разводить его нужно 1:15-20 с водой, настаивать двое суток, а потом поливать бороздки между кустами. Ни в коем случае нельзя допустить попадания удобрения в розетки и, тем более, использовать в сухом виде.

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Коровяк

Такую подкормку разводят с водой в соотношении 1:10, также можно добавить 1 часть древесного угля, если почва в этом нуждается. Настаивать раствор 1 сутки, потом использовать в количестве 1 литра на каждый куст.

Навозная жижа

Это удобрение тоже разводится водой, но в соотношении 1:8, двое суток настаивается, а потом вы можете поливать жижей растения. Главное - использовать не более литра для каждого куста.

Некоторые огородники также жалуют перепревший коровий навоз, который несколько лет способен обеспечить клубнику питательными веществами.

Настой крапивы

Для того чтобы приготовить настой, нужно взять любую глубокую емкость, заполнить ее на 2\3 крапивой, сверху залить водой, оставляя до краев 5 см. Настаивать 7-10 дней, разбавить водой в соотношении 1:10 и поливать растения под корень.

Древесная зола

Это то, чем лучше подкормить клубнику осенью в конце октября, так как именно в это время растение нуждается в фосфоре и калии. Подкормка клубники осенью золой возможна и в сухом виде, посыпая грядки, и во время перекопки.

Как подкормить клубнику осенью минеральными удобрениями

Подкормка клубники осенью возможна и без органики - некоторые огородники больше предпочитают минеральные удобрения. Подкормка клубники осенью после посадки калийной солью (развести в пропорции 20 гр на 10 л воды) или суперфосфатом (10 гр на 10 л воды) подходят только для того, чтобы вносить их в междурядья.

Идеальный вариант для корневой подкормки - смесь нитрофоски (2 ст.л на 10 л воды) и калийной соли (20 гр). Под каждый куст можно лить не больше двух литров раствора.

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