Президент любит слушать музыку в одиночестве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую музыку он любит слушать. Он также назвал любимую группу, которая ему нравится больше остальных.

В интервью для CNN Зеленский признался, что любит слушать музыку, ведь она действительно помогает справиться со стрессом. Президент ценит моменты, когда ему удается насладиться любимыми песнями в одиночестве. Чаще всего это происходит рано утром.

Как оказалось, Зеленскому нравится рок-группа AC/DC. Помимо этого, президент слушает украинскую музыку.

"Мне нравится AC/DC. И украинская музыка, конечно, мне очень нравится, потому что украинский - мой родной язык. Вот почему вы понимаете не только музыку, вы понимаете слова. В песнях AC/DC, я не понимаю всех слов. Мне нравится энергия AC/DC", - признался президент.

По словам Зеленского, по утрам он любит тренироваться под AC/DC. Это дает ему энергию на весь день.

Что известно о группе AC/DC

Рок-группа была создана в ноябре 1973 года в Сиднее. Ее основали братья Малкольм и Ангус Янги. Группа выпустила немало хитов, которые знает едва ли не каждый человек. Среди самых известных песен AC/DC: Thunderstruck, Highway to Hell, Back In Black и многие другие.

Напомним, ранее УНИАН назвал музыкальные новинки, которые стоит добавить в плейлист. Эти хиты уже разрывают чарты.

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