Эти композиции вам точно захочется слушать на повторе.

Вот и подошел к концу первый месяц лета. Для украинской музыки он оказался очень насыщенным - было немало интересных релизов. Рассказываем о тех, которые вы могли пропустить. Их точно стоит добавить в плейлист.

OSTY - Резонанс

OSTY всего за 2 месяца своего творческого пути достиг первого успеха, набрав сотни тысяч прослушиваний на стриминговых платформах таких как: YouTube Music, Apple Music, Spotify. Благодаря своему уникальному тембру и заразительным ритмам, этот молодой талант быстро покорил сердца слушателей.

30 июня OSTY представил свой первый миниальбом, в который вошел динамичный трек "Резонанс".

Golubenko - Не відпускай

"Не відпускай" - это музыкальная композиция, втягивающая слушателя в историю личных отношений, где главный герой борется с привязанностью к своему бывшему партнеру. В песне чувствуется глубокая эмоциональная зависимость, где исполнитель признает, что только присутствие этого человека может исцелить его раны, ведь он не способен оторваться от воспоминаний, связанных с прошлыми отношениями, несмотря на их завершение.

"Эта песня - выражение моего внутреннего мира, моих эмоций и опыта, связанного с зависимостью от прежних отношений. Я уверен, что такая ситуация знакома с моими слушателями. И я надеюсь, что этот трек поможет найти внутреннюю силу и освободиться от этих эмоциональных оков", - прокомментировал Golubenko.

Дантес - Чуєш

Экс-муж Нади Дорофеевой представил композицию, которая мгновенно разлетелась в TikTok. В ярком клипе Дантес блеснул не только своими вокальными навыками, а еще юмором и артистизмом.

"Чуєш" - это эмоция. У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь и вам станет веселее). Видео - как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным - рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", - рассказал о клипе и песне Дантес.

Go_A - Rusalochki

Екатерина Павленко из Go_A представила мистический клип на песню о русалках. Поднять эту тему в своем творчестве исполнительница решилась после фольклорной экспедиции, в которой побывала несколько лет назад. Композиция - словно пение русалок - ее хочется слушать снова и снова. Клип не менее завораживающий.

"Бабушки на видео – хранительницы украинского фольклора из ансамбля "Берегиня", которые в 2022 году находились под российской оккупацией на севере Украины. Несмотря на огромную опасность и долгий путь, эти бабушки были рады приехать и принять участие в видеосъемке", - поделились музыканты.

Напомним, певица KOLA довела до слез искренним клипом.

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