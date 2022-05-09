Букмекеры пророчат Украине громкую победу.

Уже завтра, 10 мая, состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение. Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Ребята выступят под шестым номером.

Впрочем, с первой репетиции в Турине букмекеры прогнозируют Украине громкую победу. Если до поездки в Турин специалисты ставили на Kalush Orchestra всего 42%, то сейчас - 48%.

Второе место, по мнению букмекеров, может занять Италия - 11%. При этом разница коэффициента с первым местом в рейтинге очень значительная.

На третьем месте в рейтинге оказался британский исполнитель Сэм Райдер. На него букмекеры поставили всего 10%.

Также в пятерку лидеров вошли Швеция (9%) и Испания (4%).

Напомним, ранее представители Финляндии на Евровидении The Rasmus перепели песню Kalush Orchestra.

Вас также могут заинтересовать новости: