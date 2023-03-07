Они спели о неминуемой победе Украины.

Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и Позитив к годовщине полномасштабной войны презентовали песню "Шлях до перемоги", а сейчас появился драйвовый клип.

Клип на песню состоит из двух параллельных частей: мощного лайва от трио артистов и анимационных сцен с героями патриотических комиксов, которые стали частью благотворительной кампании, созданной в сотрудничестве с сетью мультимаркетов "Аврора" и фандрейзинговой платформой UNITED24.

"Главная особенность локации - бассейн с водой глубиной в несколько сантиметров, что создает впечатление, будто артисты ходят по воде. Это усилило передачу их эмоционального состояния и настроения, заложенного в песне", - говорит режиссер BONDAR.

Как отреагировали пользователи сети

"Просто без слов"

"Плачу, это очень мощно"

"Боже, это хит"

"Вплоть до мурашек. Крутая песня"

"Песня в самое сердце"

"Отлично получилось"

Напомним, ранее Полякова представила рок-версию своего хита "Шлепки".

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