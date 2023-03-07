Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и Позитив к годовщине полномасштабной войны презентовали песню "Шлях до перемоги", а сейчас появился драйвовый клип.
Клип на песню состоит из двух параллельных частей: мощного лайва от трио артистов и анимационных сцен с героями патриотических комиксов, которые стали частью благотворительной кампании, созданной в сотрудничестве с сетью мультимаркетов "Аврора" и фандрейзинговой платформой UNITED24.
"Главная особенность локации - бассейн с водой глубиной в несколько сантиметров, что создает впечатление, будто артисты ходят по воде. Это усилило передачу их эмоционального состояния и настроения, заложенного в песне", - говорит режиссер BONDAR.
Как отреагировали пользователи сети
- "Просто без слов"
- "Плачу, это очень мощно"
- "Боже, это хит"
- "Вплоть до мурашек. Крутая песня"
- "Песня в самое сердце"
- "Отлично получилось"
Напомним, ранее Полякова представила рок-версию своего хита "Шлепки".