Артисты выпустили клип на новую песню / пресс-служба

Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и Позитив к годовщине полномасштабной войны презентовали песню "Шлях до перемоги", а сейчас появился драйвовый клип.

Клип на песню состоит из двух параллельных частей: мощного лайва от трио артистов и анимационных сцен с героями патриотических комиксов, которые стали частью благотворительной кампании, созданной в сотрудничестве с сетью мультимаркетов "Аврора" и фандрейзинговой платформой UNITED24. 

"Главная особенность локации - бассейн с водой глубиной в несколько сантиметров, что создает впечатление, будто артисты ходят по воде. Это усилило передачу их эмоционального состояния и настроения, заложенного в песне", - говорит режиссер BONDAR.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Просто без слов"
  • "Плачу, это очень мощно"
  • "Боже, это хит"
  • "Вплоть до мурашек. Крутая песня"
  • "Песня в самое сердце"
  • "Отлично получилось"

Напомним, ранее Полякова представила рок-версию своего хита "Шлепки".

Вас также могут заинтересовать новости: