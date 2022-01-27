Андрей Данилко исполнил патриотический хит в серьезном тоне.

Украинский шоумен и певец Андрей Данилко (псевдоним "Верка Сердючка") спел популярную благодаря TikTok-флешмобу песню "Батько наш Бандера".

Певец прервал свое выступление на "Дизель-шоу" обращением к девочке, которая принесла звездам цветы на сцену, обнял ее, а потом в серьезном тоне спел строку с "Батько наш Бандера".

Данилко помогли бэк-вокалисты, а зрители поддержали аплодисментами.

Организаторы праздничного шоу пояснили, что с Данилко были согласованы сначала две песни, однако он спел и третью.

"Батько наш Бандера" стала хитом в TikTok осенью 2021 года – после того, как компания подростков из Львова перепела песню, а их видео попало в эфир российских пропагандистов.

Тогда подконтрольные Кремлю СМИ заявляли, что школьники таким образом "затравили" учительницу, в то же время сами же герои съемок это опровергли, добавив, что именно педагог их и вдохновила.

Впоследствии пользователи начали массово записывать короткие ролики в TikTok с песней о Степане Бандере, к акции присоединились даже политики, благодаря чему "Батько наш Бандера" появилась в рейтинге наиболее популярных запросов в YouTube. Ею в сети интересовались и россияне.

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