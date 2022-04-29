Видео снято в одном из жилых дворов Харькова на фоне разрушений.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к рядам территориальной обороны и пошел защищать свою страну, поддержал поклонников еще и своим творчеством. Он снял новый клип на культовую песню "Обійми".

Локация выбрана неслучайно, ведь в видеоработе музыкант показал, насколько сильно оккупанты разрушили город Харьков.

Клип опубликован на официальном YouTube-канале группы "Океан Эльзы".

В клипе Вакарчук играет и поет во дворе Дворца труда, который разбомбили во время войны российские захватчики. Новая версия клипа снята специально для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022 совместно с музыкантами Akustikos art group.

Сообщается, что записать новый клип лидеру "ОЭ" удалось 14 апреля во время визита в город.

"Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", - уточнил Святослав Вакарчук.

Напомним, подведены итоги благотворительного пасхального концерта "Океана Эльзы" на станции "Золотые ворота".

Вас также могут заинтересовать новости: