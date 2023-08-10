Защитники нашей страны поразили сеть своим позитивом, несмотря на все "серьезные дяди" не теряют чувства юмора.

Украинские военные "разорвали" сеть новым видео. В TikTok появилось новое видео, как отметил автор, от 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Мужчины показали свой кавер на популярную песню "Під вінницьким дощем", который несколько месяцев назад презентовала молодая певица Darisha.

Изначально трек не очень активно собирал прослушивания, впрочем военные вывели его на новый уровень. Своим кавером защитники Украины сделали песню хитом этим летом, ведь видео с ними уже собрало более 1 миллиона просмотров.

Военные пели и даже приплясывали под музыку, сидя в машине. Они улыбались и показывали, что "почувствовали" всю романтику песни.

"Ми цілувалися під вінницьким дощем. Тобі було сімнадцять, а мені не було ще... Дощ пройшов, і сонце встало. Але для нас з тобою то нічого не міняло!" - говорится в треке, который забавно перепели военные.

Комментаторы были в восторге от видео. Они пишут, что их поразило, как "серьезные дяди" поют и не теряют чувства юмора. Также пользователи отметили:

"Подарили улыбку, спасибо!"

"Пересмотрела видео 10 раз, супер"

"Круто! Вы такие позитивные. Берегите себя!".

В комментариях появилась даже автор песни. Артистка Darisha написала:

"Ребята, вы невероятные! Это такая честь для меня! После победы споем вместе, под винницким дождем, все вместе".

Напомним, недавно военный Павел Вышебаба выпустил песню о Донбассе и войне.

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