Новый трек заставил пользователей сети "умываться слезами".

Поэт и командир отделения ВСУ в 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша Павел Вышебаба и украинский рэпер BURLA выпустили щемящую песню "Душі" - о войне и Донбассе. Они спели о боли и борьбе защитников нашей страны, а также о городах, которые разрушают оккупанты.

"Песня "Душі" - это реальная история с фронта о настоящем военного Донбасса, соединенная с благозвучным припевом, который передает одновременно большую боль и могучую силу воинов, которые несут мир и свободу на родную землю", - говорится в описании к песне, которая уже появилась на YouTube.

Военный и рэпер рассказали о погибших героях. Также они описали все эмоции защитников Украины, которые не будут прощать врага. Они запечатлят на веки всю эту боль.

"На Донбасі міста не прокинуться від сирени, їх покинули люди, як кров залишає вени, їх відрізали скальпелем фронту супроти волі, кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах — у формі з брудними літерами тут країну зшивають голками крупнокаліберними", - зачитал Вышебаба.

Реакция сети

Комментаторы пишут, что новая песня заставила их"умываться слезами". Они благодарят Вышебаби и рэпера за этот трек. Также пользователи пишут:

"Очень органично! Слова цепляют за живое, эмоции - в самое сердце! Вечная слава нашим защитникам!"

"Слова, будто пули, попадают прицельно, прямо в сердце и душу. Героям слава!"

"Боль в горле застряла. Невероятные усилия, но они того стоят. Столько светлых душ ждут мести. Нет и не может быть прощения. Очистим от грязи Украину. Спасибо, ребята - светлые души".

Напомним, ранее Kozak System представили мощный гимн штурмовой бригады "Лють".

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