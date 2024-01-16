Коллектив показал, какие исполнители их вдохновляют.

Украинский группа НАХАБА, ставший финалистом Нацотбора на Евровидение-2024, впервые ответил на обвинения в плагиате их конкурсной песни "GLASSS", которая якобы похожа на композицию "Нас не догонят" российской группы t.a.T.u.

Участники дуэта Оля и Андрей подчеркнули, что им обидно за то, что люди так думают.

"На самом деле очень жаль, что до сих пор так много украинцев держат в голове российский контент. На самом деле очень грустно, что одна российская группа в данном стиле может перекрыть просто сотни различных проектов в данном жанре во всем мире", - сказали музыканты.

Также участники группы NAHABA продемонстрировали, какие именно артисты их вдохновляют.

"Мы хотим с вами поделиться песнями, которыми мы вдохновлялись не при написании этой песни, а в целом. Хотим поделиться с вами тем, что мы слушаем, что мы любим", - добавили они.

В перечне плейлиста музыкантов иностранные звезды, в частности дуэт You Love Her, группа Kap Bambino, дуэт Crystal Castles, исполнитель FRXZN, певец SARCOMA HORROR, артист Banshee и другие.

Напомним, Нацотбор на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля. Все 11 участников уже презентовали свои композиции.

А недавно стало известно, что у приложении"Дія" началось голосование за жюри Нацотбора. Среди претендентов: музыкальный эксперт Александр Вареница, певец Андрей Данилко, победительница Евровидения-2016 Джамала, продюсер Елена Коляденко, лидер группы Go_A Екатерина Павленко, лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец, музыкальный продюсер Евгений Триплов, композитор Евгений Хмара и теле- и радиоведущий Павел Шилько.

Вас также могут заинтересовать новости: