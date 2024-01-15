Каждый украинец может выбрать своего фаворита.

В приложении "Дія" началось голосование за состав жюри Национального отбора на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024". Эта новость появилась в телеграмм-канале сервиса государственных услуг "Дія".

Опрос продлится с 15 по 22 января 2024 года. Свой голос могут оставить все пользователи, которые страше 14 лет.

Также в телеграм-канале сервиса написали подробную инструкцию, как можно отдать свой голос: нужно зайти в приложение "Дія", далее нажать кнопку Сервисы, затем Опрос и выбирайте своего фаворита из 9-ти кандидатов.

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Кандидаты в жюри

Далее был представлен полный перечень кандидатов в жюри. Ими стали:

Александр Вареница - музыкальный эксперт, журналист и пиар-специалист

Андрей Данилко - Народный артист Украины

Джамала - певица, победительница Евровидения-2016

Елена Коляденко - продюсер, режиссер-постановщик

Екатерина Павленко - лидер группы Go_A, финалистка Евровидения-2021

Сергей Танчинец - Заслуженный артист Украины, лидер группы Без обмежень

Евгений Триплов - музыкальный продюсер и автор песен

Евгений Хмара - композитор и пианист

Павел Шилько - теле-и радиоведущий, соучредитель премии YUNA.

Кстати, проголосовать можно только за одного кандидата. Три артиста с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри.

"Выбор справедливого жюри за вами, украинцы. Поэтому не пропустите", – отметили в "Дії".

Кстати, финал Нацотбора на участие в Евровидении-2024 состоится 3 февраля.

Напомним, недавно букмекеры обновили свои прогнозы относительно вероятного победителя конкурса. В тройке лидеров оказалась Великобритания, Украина и Швеция.

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