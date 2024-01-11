Слушатели считают, что группа NAHABA вдохновлялась группой t.A.T.u.

Украинскую группу NAHABA, которая стала финалистом Нацотбора на Евровидение-2024, обвинили в плагиате на песню российской группы t.A.T.u.

Сегодня, 11 января, "Суспильне" обнародовало все песни участников-финалистов, и некоторые из них вызвали противоречивое мнение в сети. Так, фолловеры отметили, что песня группы NAHABA - "GLASSS" - напомнила им трек "Нас не догонят".

В комментариях под видео они пишут:

"Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину"

"Первая реакция: вау! Очень интересно, как это будет звучать вживую, учитывая количество тюнинга в припеве. Барабаны чего-то напомнили "Тату""

"Я один здесь слышу группу "Тату"? Вообще очень интересная заявка. Они могут стать темной лошадкой, потому что, судя по песне, нас ждет нетривиальный номер"

Стоит отметить, что участники Нацотбора пока не комментируют сложившуюся ситуацию. К тому же есть ряд поклонников, которым все же понравилась их песня и они говорят, что именно так должна звучать Украина.

Напомним, уже известны все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2024 и порядок их выступлений.

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