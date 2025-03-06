Украинская группа TVORCHI, участниками которой являются Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, представили новую композицию. Артисты, которые представляли Украину на "Евровидении-2023", перепели легендарный хит исполнителя и композитора Владимира Ивасюка - "Мила моя".
Песня получила новую жизнь благодаря коллективу. Теперь она звучит иначе и стала более танцевальной. Звезды добавили современный бит к треку, что сделало его более актуальным сейчас. Участники группы посвятили "Милу мою" всем девушкам и женщинам по случаю Международного женского дня. Оригинальная версия хита вышла в 1968 году.
Также стоит указать, что композиция вышла через два дня после дня рождения Ивасюка. 4 марта этого года композитору могло исполниться уже 76 лет. Как известно, в 1979 Владимир Михайлович пропал без вести, после чего его нашли повешенным в лесу. Официальная причина смерти, которую называло следствие, самоубийство.
В клипе к композиции Гуцуляк и Кенни танцуют на гигантском торте. Ранее артисты уже исполняли композицию Ивасюка на своих корпоративах. Они сами говорят, что выпустили трек после того, как в сети пользователи высоко оценили исполнение ими песни на Буковине - родине покойного исполнителя.
"Наша версия трека "Мила моя" зашла вам именно после видео, которое мы сняли на родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как, своего рода, творческое благословение, и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение. Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, актуальное и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим милым девушкам и женщинам", - написали TVORCHI.
В комментариях под видео поклонники засыпали дуэт комплиментами и поблагодарили за новую версию хита:
- "Огромное спасибо за настроение от этой песни. Даже солнце засияло ярче"
- "Такая приятная версия песни, спасибо, ребята!"
- "Боже, это просто шикарно, невероятно красиво. Какие вы талантливые, ребята"
- "Кайфую, этот припев засел в голове уже несколько дней"
Напомним, ранее Александр Волошин, который уехал за границу, возглавил тренды YouTube. Блогер выпустил трек "Ненько", который стал самым популярным в Украине.