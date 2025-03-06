Артисты решили дать легендарной песне новую жизнь.

Украинская группа TVORCHI, участниками которой являются Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, представили новую композицию. Артисты, которые представляли Украину на "Евровидении-2023", перепели легендарный хит исполнителя и композитора Владимира Ивасюка - "Мила моя".

Песня получила новую жизнь благодаря коллективу. Теперь она звучит иначе и стала более танцевальной. Звезды добавили современный бит к треку, что сделало его более актуальным сейчас. Участники группы посвятили "Милу мою" всем девушкам и женщинам по случаю Международного женского дня. Оригинальная версия хита вышла в 1968 году.

Также стоит указать, что композиция вышла через два дня после дня рождения Ивасюка. 4 марта этого года композитору могло исполниться уже 76 лет. Как известно, в 1979 Владимир Михайлович пропал без вести, после чего его нашли повешенным в лесу. Официальная причина смерти, которую называло следствие, самоубийство.

Видео дня

В клипе к композиции Гуцуляк и Кенни танцуют на гигантском торте. Ранее артисты уже исполняли композицию Ивасюка на своих корпоративах. Они сами говорят, что выпустили трек после того, как в сети пользователи высоко оценили исполнение ими песни на Буковине - родине покойного исполнителя.

"Наша версия трека "Мила моя" зашла вам именно после видео, которое мы сняли на родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как, своего рода, творческое благословение, и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение. Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, актуальное и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим милым девушкам и женщинам", - написали TVORCHI.

В комментариях под видео поклонники засыпали дуэт комплиментами и поблагодарили за новую версию хита:

"Огромное спасибо за настроение от этой песни. Даже солнце засияло ярче"

"Такая приятная версия песни, спасибо, ребята!"

"Боже, это просто шикарно, невероятно красиво. Какие вы талантливые, ребята"

"Кайфую, этот припев засел в голове уже несколько дней"

Напомним, ранее Александр Волошин, который уехал за границу, возглавил тренды YouTube. Блогер выпустил трек "Ненько", который стал самым популярным в Украине.

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