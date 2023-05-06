Певица исполнила свою новую песню.

Украинская певица Тина Кароль ошеломила фанов новым видео. Звезда вживую спела на камеру свою новую песню "Мед". Из-за клипа к этому треку она едва не попала в скандал.

На черно-белом видео Кароль поет у себя дома. Она не делала профессиональный макияж, не примеряла концертные платья. Вместо этого певица решила показаться в домашней обстановке.

Кроме этого, Кароль поделилась новыми фото. На них она позирует на улице и "ловит" лицом лучи солнца. Заметно, что фото было сделано без эффектов и фильтров, которые меняют внешность.

Видео дня

Кароль поет вживую - видео

Реакция фанатов

Поклонники были в восторге. Они пишут Кароль комплименты и хвалят певицу и ее талантливость. Комментаторы также отметили, что им нравится видеть звезду с улыбкой. Они пишут:

"Невероятная песня! Невероятный голос! Невероятная Тина!"

"Браво! Душа рвется на части. Исполнение просто супер!"

"Это очень круто, у меня даже нет слов"

Клип на песню "Мед" - что известно о скандале

28 апреля Тина Кароль презентовала клип на чувственную песню "Honey & Мед". Сеть была в восторге, однако впоследствии выяснилось, что к созданию видео причастны люди, которые продолжают жить и работать в России.

Впоследствии Кароль отреагировала на такую информацию. Она заявила, что удаляет клип. Это решение далось ей непросто, но Кароль не хотела бы, чтобы это как-то повлияло на ее репутацию. После этого певица пересняла клип, она уже презентовала новое видео.

Вас также могут заинтересовать новости: