Украинская певица Тина Кароль ошеломила фанов новым видео. Звезда вживую спела на камеру свою новую песню "Мед". Из-за клипа к этому треку она едва не попала в скандал.
На черно-белом видео Кароль поет у себя дома. Она не делала профессиональный макияж, не примеряла концертные платья. Вместо этого певица решила показаться в домашней обстановке.
Кроме этого, Кароль поделилась новыми фото. На них она позирует на улице и "ловит" лицом лучи солнца. Заметно, что фото было сделано без эффектов и фильтров, которые меняют внешность.
Кароль поет вживую - видео
Реакция фанатов
Поклонники были в восторге. Они пишут Кароль комплименты и хвалят певицу и ее талантливость. Комментаторы также отметили, что им нравится видеть звезду с улыбкой. Они пишут:
- "Невероятная песня! Невероятный голос! Невероятная Тина!"
- "Браво! Душа рвется на части. Исполнение просто супер!"
- "Это очень круто, у меня даже нет слов"
Клип на песню "Мед" - что известно о скандале
28 апреля Тина Кароль презентовала клип на чувственную песню "Honey & Мед". Сеть была в восторге, однако впоследствии выяснилось, что к созданию видео причастны люди, которые продолжают жить и работать в России.
Впоследствии Кароль отреагировала на такую информацию. Она заявила, что удаляет клип. Это решение далось ей непросто, но Кароль не хотела бы, чтобы это как-то повлияло на ее репутацию. После этого певица пересняла клип, она уже презентовала новое видео.