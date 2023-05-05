Новый ролик уже опубликован на YouTube-канале артистки. Его она снимала в Киеве.

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Honey&Мед". Видео снимали на улицах Киева. На кадрах артистка позирует в белом одеяле на фоне известных столичных локаций.

"В основу нового клипа легли трогательные кадры поклонников Кароль, которые в знак поддержки любимой певицы организовали своеобразный флешмоб и опубликовали в своих социальных сетях видео и каверы под песню "Мед", - сказано в описании к клипу на платформе YouTube.

"Иногда смелость требуется для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед", - кратко прокомментировала Тина Кароль.

Скандал с клипом Тины Кароль

Недавно артистка выпустила англо-украинскую песню "Honey & МЕД" и клип к ней. В сети выяснили, что к созданию клипа были причастны россияне.

Звезда прокомментировала это так: она не знала лично всех членов команды, поэтому россияне в творческом коллективе - это для нее неожиданность. Тина заявила, что не хочет, чтобы это как-то повлияло на ее репутацию, поэтому на следующий день после скандала приняла решение удалить клип.

Новый клип Тины Кароль

Напомним, Кароль показала, в чем выйдет на сцену Евровидения-2023.

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