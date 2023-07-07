Певица и Никита Киселев уже представили клип на новую песню.

Украинская певица Tayanna умилила фанов новой песней о любви. Она исполнила ее в дуэте с певцом Никитой Киселевым. Трек получил название "Два ліхтарі".

Артисты уже представили чувственный клип на новую песню. В нем певица снялась, в частности, в купальнике. Tayanna и ее коллега играли влюбленную пару, которая не может разобраться в своих отношениях.

"Два ліхтарі - история двух людей, которые обожглись в любви и пытаются понять, живы ли чувства", - объяснили артисты в описании к клипу, который уже появился на YouTube.

На протяжении всего видео Tayanna и Киселев держат зрителей в напряжении. Они интригуют и до последнего не рассказывают, чем же заканчивается история двух влюбленных.

"Ми два ліхтарі. Два ліхтарі. Що один одному світять в тіні. Останнє питання в дурній голові. Ти любиш чи ні?" - говорится в песне.

Tayanna и Никита Киселев-клип на песню "Два ліхтарі"

Реакция сети

Комментаторам понравился новый клип, также они оценили лирическую песню. Пользователи сети пишут:

"Прекрасная совместная работа. Чрезвычайно чувственно, очень хорошее сочетание голосов"

"Дождались! Это невероятно! Спасибо за песню. И с премьерой!"

"Блин, это очень круто, качественно и красиво! Ждал премьеру очень давно".

Напомним, недавно стало известно, что Макс Барских перевел на украинский хит "Лей, не жалей".

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