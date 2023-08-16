Певица отметила, что очень хочет помочь военным, которые вернулись домой из плена.

Украинская певица Светлана Тарабарова выпустила песню о пленных. Артистка посвятила трек "Дякую тобі" всем, кого РФ держала в неволе, а также тем, кто пока так и не вернулся домой.

"Мамо, я вільний", - говорится в новой песне.

Для щемящей песни она уже сняла клип. На видео показаны кадры с военнопленными, которые вернулись в Украину. Они впервые за год звонят маме, впервые после плена видят нормальную еду и понимают, что наконец-то оказались дома.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Єдині новини" Тарабарова рассказала, что этой песней она хочет помочь освобожденным из плена украинцам. Певица подчеркивает, что таким людям крайне необходима поддержка, они должны чувствовать, что все мы ими гордимся.

"Это не просто песня. Это психологическая поддержка... Это реально месседж", - отметила Тарабарова.

По словам артистки, текст для песни она написала всего за пять минут. Тарабарова признает, что сочиняла строки в слезах, ведь ей больно думать о том, что переживают украинцы в российском плену.

Напомним, недавно новый трек представила и рэперша Alyona Alyona. Она посвятила песню украинским детям.

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