Рэперша уже представила клип и рассказала, что ее вдохновило на создание трека.

Украинская певица Alyona Alyona выпустила новую песню "Муляжі". В ней она спела о боли и эмоциях украинских детей, которые видят немало горя. Рэперша подчеркнула, что взрослые должны быть примером и не наполнять свои сердца негативом.

"На написание этого трека меня вдохновили детские глаза, которые я видела во время посещения волонтерских центров. Очень часто мы, взрослые люди, пускаем в свое сердце гнев, ярость, обиды, ненависть. Если рядом с ребенком находятся взрослые, постоянно наполненные яростью, то детские глаза начинают транслировать отчаяние и непонимание того, как действовать. Мне было страшно это видеть, и я бы очень хотела, чтобы люди учились прощать даже тогда, когда невероятно больно. Прощать самих себя, близких людей или несправедливость этой вселенной. Потому что мы являемся примером для наших детей, а в ситуации с прощением именно дети являются примером для нас всех. Дети умеют прощать, потому что их сердца полны любви. А когда сердце полно любви, то становится легче бороться и жить ради светлого будущего", - отметила певица.

В клипе, который Alyona Alyona уже представила на YouTube, она обратилась к людям и отметила, что сейчас все стали черствыми. Певица исполняла трек на фоне изображений людей, сгенерированных ИИ.

"Як черствими стали такими мені скажіть. І чому є люди, а є просто муляжі? Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах. Любові вони нас вчать, тож маємо пробачать", - говорится в песне.

Alyona Alyona - "Муляжі" (клип)

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут:

"Одна из лучших украинских исполнительниц!"

"Просто супер"

"Слезы на глазах, замечательная песня!".

Напомним, недавно новый клип выпустил певец MELOVIN. В смелом видео артист показал, как хейт влияет на людей.

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