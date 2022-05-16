Billboard Music Awards 2022 / фото pixabay.com

15 мая 2022 года состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards.

Больше всего наград получили американская певица Оливия Родриго (одна из номинаций "Лучшая певица") и канадский рэпер Drake (победа в номинации "Лучший певец" и другие). Также награду получили The Kid LAROI & Justin Bieber за песню "Stay", которая стала самой прослушиваемой на стриминговых платформах.

Победители в главных номинациях: 

  • За вклад в музыку - Mary J. Blige
  • Лучший артист - Drake
  • Новая звезда - Olivia Rodrigo
  • Лучшая певица - Olivia Rodrigo
  • Лучший певец - Drake
  • Лучшая группа - BTS
  • Лучший R&B-исполнитель - Doja Cat
  • Лучший рэп-исполнитель - Drake
  • Лучший рок-исполнитель - Glass Animals
  • R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her
  • Рэп-альбом - Drake, Certified Lover Boy
  • Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy
  • Танцевальный альбом - Illenium, Fallen Embers
  • Самая прослушиваемая песня на стриминговых платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"

Напомним, Kalush Orchestra показал эмоциональный клип на Stefania из Бучи и Ирпеня.

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