15 мая 2022 года состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards.
Больше всего наград получили американская певица Оливия Родриго (одна из номинаций "Лучшая певица") и канадский рэпер Drake (победа в номинации "Лучший певец" и другие). Также награду получили The Kid LAROI & Justin Bieber за песню "Stay", которая стала самой прослушиваемой на стриминговых платформах.
Победители в главных номинациях:
- За вклад в музыку - Mary J. Blige
- Лучший артист - Drake
- Новая звезда - Olivia Rodrigo
- Лучшая певица - Olivia Rodrigo
- Лучший певец - Drake
- Лучшая группа - BTS
- Лучший R&B-исполнитель - Doja Cat
- Лучший рэп-исполнитель - Drake
- Лучший рок-исполнитель - Glass Animals
- R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her
- Рэп-альбом - Drake, Certified Lover Boy
- Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy
- Танцевальный альбом - Illenium, Fallen Embers
- Самая прослушиваемая песня на стриминговых платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"
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