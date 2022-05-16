Лидером по количеству выигранных наград стали Drake и Оливия Родриго.

15 мая 2022 года состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards.

Больше всего наград получили американская певица Оливия Родриго (одна из номинаций "Лучшая певица") и канадский рэпер Drake (победа в номинации "Лучший певец" и другие). Также награду получили The Kid LAROI & Justin Bieber за песню "Stay", которая стала самой прослушиваемой на стриминговых платформах.

Победители в главных номинациях:

За вклад в музыку - Mary J. Blige

Лучший артист - Drake

Новая звезда - Olivia Rodrigo

Лучшая певица - Olivia Rodrigo

Лучший певец - Drake

Лучшая группа - BTS

Лучший R&B-исполнитель - Doja Cat

Лучший рэп-исполнитель - Drake

Лучший рок-исполнитель - Glass Animals

R&B-альбом - Doja Cat, Planet Her

Рэп-альбом - Drake, Certified Lover Boy

Рок-альбом - Twenty one pilots, Scaled and Icy

Танцевальный альбом - Illenium, Fallen Embers

Самая прослушиваемая песня на стриминговых платформах - The Kid LAROI & Justin Bieber, "Stay"

Напомним, Kalush Orchestra показал эмоциональный клип на Stefania из Бучи и Ирпеня.

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