Стало известно, кто получил награду "Поп-артистка года" и какой альбом был признан лучшим.

В среду, 11 декабря, в Киеве состоялась церемония вручения украинской премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2024. Среди номинированных артистов выбрали лучших певцов, коллаборации, песни и альбомы.

На Instagram-странице MEGOGO сообщили, что лучшей поп-артисткой года стала Надя Дорофеева. В этой номинации она оставила позади Klavdia Petrivna, Jerry Heil и KOLA. Все эти исполнительницы достигли немалых высот за 2024 год. Все, кроме Jerry Heil, собрали Дворцы Спорта в Киеве и выступили перед многотысячной аудиторией. А вот Jerry Heil в дуэте с alyona alyona представила Украину на "Евровидении-2024", где заняли третье место.

Стоит отметить, что на премии в этом году не было разделения на лучшего артиста и артистку, поэтому Дорофеева обошла даже конкурентов-мужчин. Среди таких на премию были номинированы ADAM, CHEEV и другие.

Лучшим альбомом года в Украине признана пластинка группы Vivienne Mort "Фата". Лидер коллектива Даниэла Заюшкина убеждена, что этот альбом является "искренней и бескомпромиссной попыткой отрефлексировать события последних двух лет и передать состояние украинской души в самые темные времена".

А вот в категории лучший мини-альбом триумфатором стала дебютная пластинка "Холодная вода" инди-поп исполнительницы bulovinova.

В номинации "Клип года" победу одержала Джамала со своим видео на старинную народную песню из города Акмесджит "ARAFAT DAĞINDAN".

Jerry Heil получила специальную награду на премии "Музыка, конвертируемая в помощь". Организаторы отметили ее помощь и привлечение внимания к важной социальной теме - похищение украинских детей - в песне "#AllEyesOnKids". А также за то, что она собрала наибольшую сумму донатов от поклонников.

Полный список победителей MEGOGO MUSIC AWARDS 2024:

Хип-хоп альбом года - "trashhouttttttttt" jockii druce

- "trashhouttttttttt" jockii druce Музыка свободной страны - "Степ" Чуприненко

- "Степ" Чуприненко Новая волна альтернативной/инди-музыки - YARIMA

- YARIMA Новая волна поп-музыки - KLER

- KLER Альтернативный/инди-артист/-ка года - Vivienne Mort

- Vivienne Mort Специальная награда "Музыка нашего единства " - проект "Дом культуры", "Блищик", "МУЛЬТИТРЕК", ONUKA за проект "Фабричная, 12", Тина Кароль за программу "Дом звукозаписи".

" - проект "Дом культуры", "Блищик", "МУЛЬТИТРЕК", ONUKA за проект "Фабричная, 12", Тина Кароль за программу "Дом звукозаписи". Empowering Women's Voices от Lamel - Кажанна

Напомним, ранее были объявлены победители премии MUZVAR AWARDS 2024. Среди триумфаторов оказались Klavdia Petrivna, Верка Сердючка и Монатик.

Вас также могут заинтересовать новости: