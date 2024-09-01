Композиции артистки возглавили украинские чарты.

Одна из самых загадочных украинских певиц Klavdia Petrivna за короткое время существования в шоу-бизнесе покорила сердца миллионов. Песни артистки, которая сняла маску и полностью показала свое лицо, звучат отовсюду. Музыкальные критики высоко оценивают ее творчество, а ее саму исполнительницу называют "гениальной".

Klavdia Petrivna считают - одной из самых популярных певиц в 2024 году, которая стала открытием украинской сцены. Сейчас у звезды есть только один студийный альбом "Їде дах", который она выпустила в августе этого года. Также ранее она представила два мини-альбома в 2023 году "Бережи мене" и "Зима". УНИАН подготовил подборку хитов Klavdia Petrivna, которые в разное время лидировали в музыкальных чартах.

Сейчас самой известной песней знаменитости является хит "Знайди мене". Нет ни одного поклонника Klavdia Petrivna, который бы не знал этот трек. Он сделал артистку известной на всю Украину. Клип на песню собрал уже 22 миллиона просмотров на YouTube.

Еще одним не менее известным треком является "Я тобі брехала". Стоит указать, что именно под эту песню артистка раскрыла свое лицо на концерте во Дворце Спорта 31 августа. Видео с песней собрало 14 миллионов просмотров.

"Я щаслива " - эта песня стала хитом благодаря Первой леди Украины Елене Зеленской. Дело в том, что на Третьем саммите Первых леди и джентльменов жена президента процитировала строки из песни. Видео завирусилось в сети, а композиция в YouTube собрала 14 миллионов просмотров.

"Імператори"

"Їде дах" - это дуэт Klavdia Petrivna с Машей Кондратенко.

Песню "Барабан" Klavdia Petrivna выпустила в дуэте с Артемом Пивоваровым. За основу трека певец использовал стихотворение "Барабан печали" украинского поэта Гео Шкурупия.

"Театр"

"Хто ти" - Klavdia Petrivna, OSTY.

К слову, больше года Klavdia Petrivna скрывала себя. Поклонники делали немало предположений, кто же может скрываться под большими шляпами. Оказалось, что загадочная артистка - это 18-летняя львовянка Соломия Опрышко.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna спела с известной группой. Артисты презентовали песню "Орбіти".

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