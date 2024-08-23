Исполнительница презентовала новую песню.

Главная загадка украинского шоу-бизнеса - певица Klavdia Petrivna - спела в дуэте с известной группой Tvorchi. Артисты представили совместный трек "Орбіти" и клип к нему, в котором исполнительница засветила свое лицо.

По словам артистов, они поют о двух сильных личностей, которые постоянно конкурируют между собой. В то же время у них есть чувства друг к другу и они хотят быть вместе. Как участники группы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, так и Klavdia Petrivna довольны результатом сотрудничества и называют песню одной из лучших в своих репертуарах.

"Этого фита не должно было быть, но он родился лучше, чем мы сами могли представить. "Орбиты" - о двух сильных и упрямых личностях, которые одновременно хотят быть вместе и не уступают друг другу", - написали звезды в описании под видео.

Кстати, в новом клипе Klavdia Petrivna показала свое лицо. Певица впервые предстала перед поклонниками без кимоно, больших шляп и масок. Она показалась в очках и платке, поэтому можно хорошо разглядеть ее лицо.

Подписчикам пришлась по душе новая работа группы и исполнительницы и они засыпали дуэт комплиментами в комментариях:

"Я, когда увидела Клавдию, аж телефон выпал из рук. Какая же она классная, а песня вообще бомба, с первых нот "зашла"

"Клип реально качественный. Очень высокий уровень постановки, идея, реализация"

"Какая легкая и кайфовая песня! Вы замечательно сработались!"

"Это просто шедевр эстетический, музыкальный, творческий, а главное, что украинский"

Напомним, ранее Владимир Дантес высказался о Klavdia Petrivna и "набросился" на звезд, которые раскрывают ее имя.

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