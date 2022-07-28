Музыканты также рассказали, когда впервые почувствовали свою популярность.

Сегодня, 28 июля, в День украинской государственности Укрпочта выпустила новую патриотическую марку - "Доброго вечора, ми з України". Эта цитата стала символом сопротивления украинского народа против российских захватчиков. Сейчас ею приветствуются многие политики, популярные люди и украинские военные, а сделала ее популярной одноименная песня от дуэта диджеев PROBASS ∆ HARDI.

Цитату "Доброго вечора, ми з України" электронные исполнители взяли с выступления группы DakhaBrakha в США, тогда ее между песнями сказал один из участников группы Марко Галаневич.

В эфире "Сніданку з 1+1" один из лидеров группы Артем Ткаченко признался, что они почувствовали момент своей популярности, когда о них рассказали в одном из сюжетов телеканала 1+1, который был сделан под "Доброго вечора, ми з України".

Диджей поблагодарил людей за поддержку: "Если говорить с человеческой стороны, то мы как музыканты – просто счастливые люди от того, что наша музыка может помогать гражданским и военным, поднимать их настроение и мотивацию".

Относительно того, что в песне использована неправильная форма фразы "Доброго вечора..", ведь по правилам украинского языка надо говорить "Добрий вечір", один из лидеров PROBASS ∆ HARDI акцентировал, что это более живая речь и знает, что речь очень часто строится в зависимости от того, как разговаривают люди. Поэтому говорит, что этот вариант употребления также имеет право на существование.

Кроме того, в "Сніданку з 1+1" диджей поделился будущими творческими планами. Группа планирует совместный дуэт с DakhaBrakha - PROBASS ∆ HARDI уже отправили материал коллегам, однако пока ответа не получили.

Пользуясь возможностью, Артем Ткаченко обратился к музыкальным коллегам в прямом эфире.

"Дорогая DakhaBrakha, я хочу обратиться к вам еще раз со студии 1+1. Я хочу вас еще раз в очередной раз пригласить сделать совместную музыкальную коллаборацию. Пожалуйста, давайте это сделаем, вся Украина этого ждет. Мы уже не первый раз предлагаем, даже уже отправили музыку, но они много гастролируют и времени пока нет нам ответить", - прокомментировал диджеи.

Вместе с тем, PROBASS ∆ HARDI не будут сидеть на месте, а ко Дню независимости Украины диджеи планируют сотрудничество с НАОНІ Orchestra – оркестром народных инструментов, которые популярны на весь мир и даже выступали в интервал-акте Евровидение-2017 вместе с ONUKA.

Ткаченко говорит, что благодаря им хит "Доброго вечора, ми з України" получит новое звучание.

"Мы делаем расширенную версию песни, планируем работы видеоклип, также запланировано выступление на большом благотворительном концерте ко Дню Независимости. Мы над этим сейчас работаем с оркестром, переделываем немного. К 24 августа это обязательно должно получиться", - отметил Артем Ткаченко.

Напомним, ранее автор хита "Доброго вечора, ми з України" DJ PROBASS в интервью УНИАН рассказал, как появилась идея создания трека, в чем секрет его популярности и есть ли опасения, что это будет единственная песня, которая "взлетела".

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