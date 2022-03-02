В Украине уже седьмой день идет война, которую развязала РФ.

Украинские звезды спели гимн Украины в поддержку нашего народа, который шестой день борется с российскими оккупантами за свободу. В видеоролике артисты поют гимн и держат в руках призывы остановить войну, поддерживать украинских военных, которые героически держат оборону.

В исполнении гимна приняли участие фронтмен группы ВВ Олег Скрипка, телеведущий Юрий Горбунов, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, рэперша Alyona Alyona, певица и активистка Руслана, певец Павел Зибров, фронтмен группы Pianoboy Дмитрий Шуров, певица Tayanna, хитмейкер MONATIK, участник "Голоса страны" LAUD, актер Станислав Боклан, певец Артем Пивоваров, лидер группы Антитела Тарас Тополя, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, фронтмен группы Kadnay и участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Каднай, актриса Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, певец Макс Барских, телеведущая Катя Осадчая, ведущий шоу "Завтрак. Выходной" и актер Александр Попов, финалист "Голоса страны" Khayat, телеведущая Ольга Фреймут, актер Владимир Горянский, победитель "Танцы со звездами-5" Артур Логай, певица Нино Катамадзе, шоумен Дмитрий Коляденко, ведущая ТСН Соломия Витвицкая, тренер шоу "Голос страны" Оля Полякова с дочкой Машей, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, блогер Анна Тринчер, актер Арам Арзуманян, певец Виктор Павлик, певица Злата Огневич и другие.

Телеканал 1+1 запустил патриотический флешмоб "Музыкальная оборона" в поддержку украинского народа, который уже пятые сутки героически борется с российскими оккупантами. Участники шоу "Голос країни" телеканала 1+1 и звезды шоу-бизнеса активно снимают для соцсетей видео, в которых исполняют уже известные или только что написанные песни о войне и гимн Украины. Под видео ставят хэштег #музичнаоборона.

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