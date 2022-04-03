Через песню Jerry Heil обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Украинская певица Jerry Heil выступила на благотворительном концерте "Доброго вечора! Ми з України", на котором перепела свою песню "Охрана, отмєна" на новый лад.

Вместо слов "Охрана, отмєна" Яна Шемаева поет "Сирена, отмєна". Слова "Я - не Лєна, я - Яна. Виведіть його, бо ляже як встану" она посвятила президенту России Владимиру Путину, который 24 февраля напал на Украину и устроил здесь полномасштабную войну.

Завершила Jerry Heil песню такими словами: "Если мы встанем, Украина, он ляжет".

Отметим, именно фанаты певицы попросили ее переделать популярный хит "Охрана, отмєна". Такие предложения они присылали ей в социальных сетях.

Напомним, Макс Барских неожиданно вступил в ряды ВСУ. Теперь вместо микрофона он будет держать в руках автомат и защищать Украину от российских оккупантов.

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