Композиция получила название "Silent Night".

Украинский музыкант Сергей Бабкин и легендарный пуэрториканский певец Хосе Фелисиано записали совместную композицию "Silent Night". Автором идеи выступил австрийский певец FaWiJo. Именно на его YoTube-канале была опубликована работа.

Известно, что "Silent Night" - это один из самых популярных рождественских гимнов в мире. Его написал австрийский композитор в 1818 году. Композиция относится к нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

Вот как свою новую работу прокомментировал Сергей Бабкин:

"Еще с детства Рождество для меня — это самый волшебный праздник, исполненный ожидания чуда, в окружении родных. Я всегда верил и до сих пор верю, что в рождественскую ночь совершается все самое заветное. Сейчас в нашей стране сверхтяжелое время. Но каким бы страшным оно ни было, он не может забрать у детей Рождество. Я посвящаю эту песню всем детям Украины! Я счастлив стать частью такого важного проекта и спеть вместе с легендарным Хосе Фелисиано. Я благодарен Хосе и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в ее борьбе за свободу".

Стоит отметить, что свою часть композиции Бабкин пел на украинском и на английском. Поклонники оставили множество положительных комментариев.

Напомним, Сергей Бабкин прокомментировал исполнение русскоязычных песен на концертах.

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