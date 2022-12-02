Артист говорит, что сейчас не выходит на сцену со старыми русскоязычными хитами.

Известный украинский певец Сергей Бабкин прокомментировал то, будет ли он в дальнейшем исполнять свои хиты, написанные на русском языке. Сейчас на его выступлениях довольно много старых песен, но поет он либо на украинском, либо на английском.

Вот что Бабкин рассказал в интервью "24 каналу":

"На каждом концерте я пою то, что, по моему мнению, соответствует моменту. В этом году я действительно исполняю гораздо меньше старых песен, на многих концертах вообще не пою ничего на русском. Потому что так чувствую, именно так мне подсказывает сердце. Но вообще от любых своих песен никогда не откажусь. Они написаны от всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент".

Исполнитель подчеркнул, что с 2016 года большинство его песен - украиноязычные. Однако если у него вдруг появится идея для русскоязычной песни, он дважды подумает над тем, писать ее или отказываться.

"Начиная с 2016 года, девяносто процентов моих песен написаны на украинском. Альбом "Музасфера", который вышел в 2018-м, вообще состоит исключительно из украиноязычных треков. Но если при каких-то условиях в будущем у меня родится песня на русском, я не буду дважды думать, записывать ее или нет. Это и есть свобода. И именно свободой духа и воли мы отличаемся от наших соседей", - прокомментировал Сергей.

Напомним, Сергей Бабкин посвятил песню освобожденной из плена защитнице "Азовстали".

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