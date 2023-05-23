23 мая мир увидел mood-видео на новую композицию.

23 мая украинский музыкант Сергей Бабкин представил новую песню и клип. Композиция получила название "127МА". Она посвящена 127-й отдельной бригаде сил ТРО ВСУ Харькова - города, который является родным для исполнителя.

Идея композиции возникла в феврале, когда певец посетил с концертами расположение воинской части. Кроме самого Бабкина и его музыкантов в записи приняли участие и бойцы бригады. В начале трека можно услышать настоящие переговоры украинских воинов по закрытым линиям связи, а в видео показаны реальные фронтовые кадры боевых действий из архива 127-й бригады.

"Для меня важно, что это видео выходит именно в День Героев, в день, когда мы чествуем защитников Украины, которые продолжают битву за свободу нашей страны. Я очень хочу, чтобы эта песня помогала поднимать боевой дух всем, кто сейчас защищает нашу независимость, наши земли. Мне не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность, которая есть в моем сердце. Спасибо моей родной 127-й и всем ВСУ! Для меня честь - написать песню для настоящих героев", - прокомментировал релиз Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин - 127МА: клип

О 127-м ОМБр

127 отдельная бригада сил ТРО ВСУ находится в составе регионального управления "Схід" Сил ТрО. Ее батальоны участвовали в боях за Харьков и в Слобожанском контрнаступлении ВСУ в сентябре 2022 года. Сейчас она оказывает героическое сопротивление врагу на Бахмутском направлении.

Супруги Бабкины занимаются этим подразделением с осени 2022-го, отдавая на его нужды большую часть гонораров за концерты. В феврале, во время выступления в Харькове, командир бригады Роман Грищенко вручил Сергею и Снежане нагрудные знаки - почетные знаки за возвышение морально-психологического состояния и боевого духа личного состава.

Напомним, Сергей Бабкин сделал заявление после удара РФ по Харькову.

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