Поклонники достойно оценили ее новую композицию.

Певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "С тобой". Этот трек акцентирует на настроении весенней любви. Ее главный смысл - что бы не происходило в жизни, любимые всегда будут рядом.

Пусть все смотрят на нас, я буду с тобой. Пусть они судят и не понимают нас, я буду с тобой. Каждая фраза наполнена вызовом и страстью. Об этом поет Тина Кароль в новой композиции.

"Эта песня похожа на фотографию, которая всегда сохранит мои чувства, но только я буду о них знать", - прокомментировала премьеру артистка.

Продюсерами песни является молодой коллектив аранжировщиков, а автором музыки и текста является сама Тина.

Ноты блюза и страстного вокала делают композицию очень узнаваемой и характерной.

Как отреагировали слушатели

"Рай для ушей"

"Это кайф. Я очень рада, что весной можно послушать такую песню"

"Самая романтическая премьера этой весны"

"Это звучит очень красиво, необычно, по-новому. Спасибо за то, что экспериментируете и не перестаете удивлять"

"Это божественно, красиво, нежно и волшебно... Вы невероятная"

Напомним, ранее хит Тины Кароль "Шиншилла" перевели на украинский.

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