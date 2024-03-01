Певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "С тобой". Этот трек акцентирует на настроении весенней любви. Ее главный смысл - что бы не происходило в жизни, любимые всегда будут рядом.
Пусть все смотрят на нас, я буду с тобой. Пусть они судят и не понимают нас, я буду с тобой. Каждая фраза наполнена вызовом и страстью. Об этом поет Тина Кароль в новой композиции.
"Эта песня похожа на фотографию, которая всегда сохранит мои чувства, но только я буду о них знать", - прокомментировала премьеру артистка.
Продюсерами песни является молодой коллектив аранжировщиков, а автором музыки и текста является сама Тина.
Ноты блюза и страстного вокала делают композицию очень узнаваемой и характерной.
Как отреагировали слушатели
- "Рай для ушей"
- "Это кайф. Я очень рада, что весной можно послушать такую песню"
- "Самая романтическая премьера этой весны"
- "Это звучит очень красиво, необычно, по-новому. Спасибо за то, что экспериментируете и не перестаете удивлять"
- "Это божественно, красиво, нежно и волшебно... Вы невероятная"
Напомним, ранее хит Тины Кароль "Шиншилла" перевели на украинский.