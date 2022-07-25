На этот раз представители страны-агрессора поиздевались над песней "Одна калина".

Россияне перепели украинскую песню "Одна калина" Софии Ротару. Видео опубликовал у себя в Instagram-блоге ведущий Слава Демин.

"Одну калину за окном,

одну семью, да за столом,

одну тропинку,

чтобы шла домой сама.

Одну любовь на жизнь

одну печаль, что затаю,

одну Россию,

которую люблю", - поется в рашистской версии песни Ротару, которую те украли.

"От такого пения у меня возле дома контужены все птицы", - написал Слава Демин, комментируя данное видео.

Пользователи сети также возмутились тому, что в стране-агрессоре не могут придумать ничего своего и только воруют чужое творчество.

"Ужас ужасный! Ну вот не хватает у россиян интеллекта создать что-то свое…", "Убожество… Своего нет, чужое воруют…", "Гадость. Сначала холодильники, стиральные машины, трусы, кроссовки, а теперь еще и песни наши", "Мои свиньи попадали от смеха", "Потому что это у них в крови - воровать. Нет таланта создать что-то свое", "Боже, какие издевательства над нашими песнями", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее россияне очернили память Скрябина, перепев его песню "Мам".

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