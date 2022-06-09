Пользователи сети негодуют от того, что россияне воруют украинскую культуру.

Украинский ведущий Слава Демин поделился в своем Instagram видео, на котором российский певец исполняет культовую песню покойного украинского музыканта Скрябина.

Артист страны-агрессора перевел на русский язык песню "Мам". Впрочем, подобная ситуация уже повторялась и с другими песнями украинских артистов. Россияне массово воруют нашу культуру.

В социальной сети TikTok распространяются видео, где россияне перепевают песни группы "Океана Эльзы" - ""Обійми", "Не твоя война", а также хит Кристины Соловий - "Тримай".

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говно", - подписал ролик Слава Демин.

"Эти люди хоть когда-то научатся делать что-то свое в этой жизни?", "Я хочу расслышать то, что услышала", "Пусть Кобзона поют", "Как так можно очернять память Кузьмы", - пишут пользователи сети в комментариях.

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