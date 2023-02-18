Украинский блогер Ваня Рассел опубликовал запись микрофона Тараса Тополи из группы "Антитела". Реальный голос певца поразил сеть.
Видео с пением Тополи Рассел разместил на своем YouTube-канале. Блогер не мог сдержать эмоций, когда услышал, как "Антитела" поют о Бахмуте вживую. Музыканты выступали на радио со своей песней "Фортеця-Бахмут", которая мало кого оставила равнодушным.
Тополь спел очень эмоционально и мощно. Ему не нужны специальные эффекты и "автотюн". Пользователи сети признались, что Тополя шокировал их своим голосом.
Реакция комментаторов на живое пение солиста группы "Антитела"
- "Эту песню без слез просто невозможно слушать. Слава нашим Героям!"
- "Это надо быть деревянным, чтобы не почувствовать того посыла, что несет в себе эта песня. Боже, храни наших Воинов, Боже, храни наших Защитников!"
- "Всегда знала, что у Тараса есть голос, это хорошо слышно на live-выступлениях. Очень нравится их группа и сам Тарас очень импонирует, как человек, как мужчина"
- "Песня пробирает насквозь. Слезы текут сами собой, а в груди аж болит. Ваня очень правильные слова и реакция нормальная на такую песню. Это боль нашего народа".
Песня "Фортецяс-Бахмут" - что известно
В начале февраля "Антитела" выпустили песню, посвященную городу-крепости Бахмуту, которое героически держит оборону и борется с российской агрессией. Лирика композиции была создана всего за сутки, а мелодию написал солдат и по совместительству музыкант группы Сергей Вусык.
"Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. І сердець сталевий Дух, і Герої незламних Крут. З неба нам сил дають, Волю, вогонь і лють! Стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я в строю, Нене, я борюсь! Знищу і повернусь!",- говорится в песне.
За несколько дней "Антитела" выпустили мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". А недавно группа спела на большом фестивале, историю о крепости-Бахмуте услышали 20 миллионов человек.