Тополя спел очень эмоционально и мощно.

Украинский блогер Ваня Рассел опубликовал запись микрофона Тараса Тополи из группы "Антитела". Реальный голос певца поразил сеть.

Видео с пением Тополи Рассел разместил на своем YouTube-канале. Блогер не мог сдержать эмоций, когда услышал, как "Антитела" поют о Бахмуте вживую. Музыканты выступали на радио со своей песней "Фортеця-Бахмут", которая мало кого оставила равнодушным.

Тополь спел очень эмоционально и мощно. Ему не нужны специальные эффекты и "автотюн". Пользователи сети признались, что Тополя шокировал их своим голосом.

Реакция комментаторов на живое пение солиста группы "Антитела"

"Эту песню без слез просто невозможно слушать. Слава нашим Героям!"

"Это надо быть деревянным, чтобы не почувствовать того посыла, что несет в себе эта песня. Боже, храни наших Воинов, Боже, храни наших Защитников!"

"Всегда знала, что у Тараса есть голос, это хорошо слышно на live-выступлениях. Очень нравится их группа и сам Тарас очень импонирует, как человек, как мужчина"

"Песня пробирает насквозь. Слезы текут сами собой, а в груди аж болит. Ваня очень правильные слова и реакция нормальная на такую песню. Это боль нашего народа".

Песня "Фортецяс-Бахмут" - что известно

В начале февраля "Антитела" выпустили песню, посвященную городу-крепости Бахмуту, которое героически держит оборону и борется с российской агрессией. Лирика композиции была создана всего за сутки, а мелодию написал солдат и по совместительству музыкант группы Сергей Вусык.

"Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. І сердець сталевий Дух, і Герої незламних Крут. З неба нам сил дають, Волю, вогонь і лють! Стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я в строю, Нене, я борюсь! Знищу і повернусь!",- говорится в песне.

За несколько дней "Антитела" выпустили мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". А недавно группа спела на большом фестивале, историю о крепости-Бахмуте услышали 20 миллионов человек.

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