Артист убежден, что данное событие позволит еще раз напомнить о стране всему миру.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который стал членом жюри Нацотбора, прокомментировал важность участия Украины в Евровидении-2023. Он убежден, что это отличная возможность напомнить о себе всему миру и привлечь внимание международной общественности к проблемам в Украине. Об этом он сказал в интервью "Фактам".

"Да здесь нечего говорить! Я не понимаю тех, кто дискутирует на эту тему. Однозначно, Украина должна участвовать, особенно в эти времена. Мы же выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса", - сказал Тарас Тополя.

Он также прокомментировал решение международного вещателя EBU проводить конкурс в Великобритании. Артист подчеркнул, что в Ливерпуле Евровидение состоится от имени Украины, поэтому наш представитель обязательно должен туда поехать.

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"Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает как победителям выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу", - добавил Тополя.

Евровидение-2023: что известно

Несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestra, проведут конкурс на территории страны, занявшей второе место. Такое решение принял вещатель EBU, основываясь на собственной оценке безопасности.

Финал Нацотбора состоится в Киеве 17 декабря. Проведут его в укрытии. Там и решат, кто будет представлять страну на конкурсе в следующем году.

Напомним, Тарас Тополя ответил, кого поддержал в голосовании за членов жюри Нацотбора.

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