Песня была написана всего за сутки.

Украинская группа "Антитела" презентовала новую песню, посвященную городу-крепости Бахмуту, который героически держит оборону и бореться с российской агрессией.

Цель песни "Крепость Бахмут" - усилить дух военных, защищающих наше государство. Лирика композиции была создана всего за сутки, а мелодию написал солдат и по совместительству музыкант группы Сергей Усик.

"Мы как музыканты понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как тому учили нас, и что за нашими спинами, за спинами тех, кто именно сейчас с оружием против оккупантов - будущее Украины", - сказал фронтмен Тарас Тополя.

Он добавил, что сейчас каждому нужно взять себя в руки и делать то, что зависит именно от него.

"Так случилось, что таких ситуаций и мы пережили достаточно, потому как никто, понимаем о чем поем и за что стоят наши собратья в самой адской точке мира сегодня", - добавил музыкант.

Напомним, ранее Вакарчук трогательно спел "Червону руту" под звуки взрывов в Бахмуте.

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