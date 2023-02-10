Украинская группа Антитела представила клип на недавно вышедшую композицию "Фортеця Бахмут". В видеоработе они показали, как посылают оккупантам снаряды со строчками из песни, убивая словами в прямом смысле. Артисты поделились, что во время съемок трое суток провели при минусовой температуре, фиксируя на камеру реальную работу военной техники.
"Почти трое суток при минусовой температуре и при неблагоприятных погодных условиях продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозой попадания по позициям вражескими кассетными снарядами, ланцетами, в результате контрбатарейной борьбы врага. Стоимость клипа – неоценима. Некоторые вещи останутся навсегда вне кадра", - прокомментировали артисты свою новую видеоработу.
Сообщается, что с целью популяризации украинской музыки за границей, знакомства с героической борьбой Украины "Антитела" проведут ряд концертов за границей. Первый город – Лондон. Также совместно с посольством США и посольством Украины в Англии "Антитела" примут участие в важных мероприятиях, посвященных годовщине войны.
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- "Слезы на глазах, мурашки по коже"
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"Антитела" - "Фортеця Бахмут": клип
Напомним, Пономарев, Dzidzio, "Антитіла" и Горбунов выпустили мощный патриотический трек.