Артисты выпустили мощный клип на недавно вышедшую композицию "Фортеця Бахмут".

Украинская группа Антитела представила клип на недавно вышедшую композицию "Фортеця Бахмут". В видеоработе они показали, как посылают оккупантам снаряды со строчками из песни, убивая словами в прямом смысле. Артисты поделились, что во время съемок трое суток провели при минусовой температуре, фиксируя на камеру реальную работу военной техники.

"Почти трое суток при минусовой температуре и при неблагоприятных погодных условиях продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозой попадания по позициям вражескими кассетными снарядами, ланцетами, в результате контрбатарейной борьбы врага. Стоимость клипа – неоценима. Некоторые вещи останутся навсегда вне кадра", - прокомментировали артисты свою новую видеоработу.

Сообщается, что с целью популяризации украинской музыки за границей, знакомства с героической борьбой Украины "Антитела" проведут ряд концертов за границей. Первый город – Лондон. Также совместно с посольством США и посольством Украины в Англии "Антитела" примут участие в важных мероприятиях, посвященных годовщине войны.

Реакция соцсетей

"Слезы на глазах, мурашки по коже"

"Очень мощно!"

"Верим в нашу победу и благодарим наших защитников и защитниц!"

"Тарас, огромная благодарность вам за ваше творчество и патриотизм! Вечная память погибшим!"

"Антитела" - "Фортеця Бахмут": клип

Напомним, Пономарев, Dzidzio, "Антитіла" и Горбунов выпустили мощный патриотический трек.

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