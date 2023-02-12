20-миллионная аудитория услышала о войне в Украине и Крепости-Бахмуте.

Известная украинская группа "Антитела" выступила в Италии на фестивале Sanremo-2023. Музыканты спели о Бахмуте и стали специальными гостями суперфинала фестиваля.

"Крепость Бахмут" вживую для 20-миллионной аудитории и самый важный месседж сегодня: Украина стоит. Украина борется. Украина победит!", - написали музыканты в Instagram и показали мощное видео со своим выступлением.

Также "Антитела" поблагодарили Силы обороны Украины, посла Украины в Италии, офиса Президента Украины и весь украинский народ. Музыканты отметили, что они исполняли песню от имени всех украинцев.

Видео дня

В комментариях пользователи пишут, что они гордятся музыкантами, благодаря которым 20-миллионная аудитория снова услышала о полномасштабной войне и Крепости-Бахмуте. Такие выступления не дают людям из других стран забывать о том, что творится в нашей.

Реакция комментаторов на мощное выступление:

"Невероятная энергетика со сцены, каждое слово даже без перевода для итальянской публики, очень мощное выступление! Слава Украине!"

"Каждое слово, как выстрел. Прямо в сердце. Даже перевода не нужно, чтобы понять"

"Спасибо вам, ребята, за то, что достойно презентуете украинскую культуру в мире!"

"Гордимся! Слава нашим героям!".

Напомним, ранее "Антитела" представили клип на песню о Бахмуте и довели до слез.

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