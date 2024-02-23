Группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком, который с начала полномасштабного российского вторжения ездит к защитникам и поднимает их боевой дух, выпустила новую песню под названием "Відповідь".
Эта песня выпущена накануне годовщины полномасштабной войны, 23 февраля. А уже 24 февраля 2024 года украинцы будут вспоминать страшные события, которые начались два года назад, и чтить память всех погибших героев и гражданских людей, которых убила Россия.
Песня "Відповідь" о боли и памяти, о пожизненной благодарности, о сложном и длинном пути к победе.
"Она о вопросе "Сколько еще?.." и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце", - говорится в описании к песне.
Как отреагировали слушатели
- "Это гениально. Вы крутые на весь мир. Обожаю вас до мурашек"
- "Одна из лучших песен. Ребят, спасибо вам за творчество. Вы невероятные"
- "Не устаю удивляться, какой красивый и мелодичный украинский язык"
- "Без слез слушать невозможно. Как же хочется мира на всей нашей земле"
Напомним, ранее стало известно имя самой популярной украинской артистки на Spotify.