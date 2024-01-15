По его словам, избавиться от российского шлейфа за одно мгновенье не удастся.

Медиаэксперт и продюсер Денис Путинцев объяснил, почему украинцы на втором году полномасштабной войны продолжают слушать российскую музыку.

В интервью УНИАН он рассказал, что русская музыка была популярна в Украине десятилетиями, поэтому отказаться от нее в один момент не получится. Над этим нужно работать.

"Нельзя по щелчку пальцев вывести из организма токсины, которыми он был пропитан десятилетиями. К тому же у нас достаточно слабо была поставлена идеология до войны. Мы, к сожалению, не успеваем догонять идеалогическую железную бронебойную машину Российской Федерации. Это собственно "благодаря" которой и началась эта война. Мы не понимали и не осознавали, или делали вид люди, которые должны были заниматься с 1991 года идеологической составляющей украинского государства, национальной идеей. Я это называю бытовым патриотизмом на примере США, которые поднимают флаг в своих дворах и гордятся тем, что они американцы. Вот эта работа десятилетиями проводится, потому что нужно гордиться тем, что ты житель своей страны, а для этого нужен фундамент, не просто материальный, а идеологический. У нас с этим были большие проблемы", - говорит Путинцев.

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Он добавил, что контрпропаганда должна быть очень сильной. Возможно, нужно воспользоваться методами России.

"Наличие Моргенштерна, Асти и других российских исполнителей в хит-парадах Украины - четкий показатель того, что мы плохо работаем с молодежью. У людей по-прежнему есть ощущение, что война где-то далеко. Они не понимают, что каждое прослушивание это финансирование российских бомб, которые завтра на них упадут. Да, очень сложно избавляться от российского шлейфа, но это нужно сделать. Людям на бытовом уровне нужно объяснять, что те деньги, которые российские артисты получают за прослушивание своих песен, они перечисляют на оружие, которое потом будет на них направлено.

Напомним, Джей Ло в новом клипе сыграла свадьбу в платье от украинского дизайнера.

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