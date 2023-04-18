12-ая церемония награждения состоялась 18 апреля.

18 апреля состоялось оглашение победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2023. Триумфаторами стали 12 композиций, представленных во время полномасштабной войны в Украине. Именно эти композиции назвали "піснями незламної України".

Победители YUNA-2023: полный список

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

"Антитела" и Ed Sheeran – 2step

"Океан Эльзы" – "Місто Марії"

SHUMEI – "Біля тополі"

KARTA SVITU – "Пес Патрон"

KOLA – "Біля серця"

Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – Hey Hey Rise Up

SKOFKA – "Чути гімн"

Макс Барских – "Буде весна"

Angy Kreyda – "Враже"

Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс и The Kiffness – Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)

О премии YUNA-2023

Премия YUNA проводится ежегодно. Награда вручается артистам, которые внесли весомый вклад в развитие украинской культуры через музыку. Оцениваются 100 самых популярных и обсуждаемых композиций за год.

В 2023 году ведущим церемонии стали Владимир Остапчук и Павел Шилько, а победителей объявляли Камалия и Мохаммад Захур.

Отметим, что в 2022 году оргкомитет премии YUNA запретил включать в рейтинг композиции, авторы которых поддержали полномасштабную войну в Украине или молчат о ней.

Ранее УНИАН писал, что MELOVIN прокомментировал то, что не получил награду на YUNA-2022.

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