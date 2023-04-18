18 апреля состоялось оглашение победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2023. Триумфаторами стали 12 композиций, представленных во время полномасштабной войны в Украине. Именно эти композиции назвали "піснями незламної України".
Победители YUNA-2023: полный список
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02
"Антитела" и Ed Sheeran – 2step
"Океан Эльзы" – "Місто Марії"
SHUMEI – "Біля тополі"
KARTA SVITU – "Пес Патрон"
KOLA – "Біля серця"
Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – Hey Hey Rise Up
SKOFKA – "Чути гімн"
Макс Барских – "Буде весна"
Angy Kreyda – "Враже"
Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс и The Kiffness – Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
О премии YUNA-2023
Премия YUNA проводится ежегодно. Награда вручается артистам, которые внесли весомый вклад в развитие украинской культуры через музыку. Оцениваются 100 самых популярных и обсуждаемых композиций за год.
В 2023 году ведущим церемонии стали Владимир Остапчук и Павел Шилько, а победителей объявляли Камалия и Мохаммад Захур.
Отметим, что в 2022 году оргкомитет премии YUNA запретил включать в рейтинг композиции, авторы которых поддержали полномасштабную войну в Украине или молчат о ней.
Ранее УНИАН писал, что MELOVIN прокомментировал то, что не получил награду на YUNA-2022.