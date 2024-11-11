В ночь с 10 на 11 ноября в Великобритании состоялась 30-я юбилейная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2024 (MTV EMA 2024). На ней традиционно награждали лучших исполнителей среди европейских звезд. Об этом пишет издание People.
Рекордсменкой по количеству статуэток стала американская певица Тейлор Свифт. Она получила сразу 4 награды в различных номинациях.
Ведущей церемонии была певица Рита Ора. Кстати, это уже ее третий опыт в этой роли.
Список главных победителей MTV EMA 2024
- Лучшая песня: Сабрина Карпентер - Espresso
- Лучший клип: Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight
- Лучший исполнитель: Тейлор Свифт
- Лучшее сотрудничество: LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN
- Лучший поп-исполнитель: Ариана Гранде
- Лучший исполнитель в жанре афробитс: Tyla
- Лучший рок-артист: Лиам Галлахер
- Лучший латинский исполнитель: Peso Pluma
- Лучший исполнитель K-POP: Jimin
- Лучший исполнитель альтернативной музыки: Imagine Dragons
- Лучший исполнитель электроники: Calvin Harris
- Лучший хип-хоп-исполнитель: Эминем
- Лучшее выступление вживую: Тайлор Свифт
- Самые большие фаны: LISA
- Лучший исполнитель из США: Тейлор Свифт.
Напомним, ранее стали известны победители музыкальной премии "Грэмми-2024".