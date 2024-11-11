Тейлор Свифт получила больше всего наград.

В ночь с 10 на 11 ноября в Великобритании состоялась 30-я юбилейная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2024 (MTV EMA 2024). На ней традиционно награждали лучших исполнителей среди европейских звезд. Об этом пишет издание People.

Рекордсменкой по количеству статуэток стала американская певица Тейлор Свифт. Она получила сразу 4 награды в различных номинациях.

Ведущей церемонии была певица Рита Ора. Кстати, это уже ее третий опыт в этой роли.

Список главных победителей MTV EMA 2024

Лучшая песня: Сабрина Карпентер - Espresso

Лучший клип: Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight

Лучший исполнитель: Тейлор Свифт

Лучшее сотрудничество: LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN

Лучший поп-исполнитель: Ариана Гранде

Лучший исполнитель в жанре афробитс: Tyla

Лучший рок-артист: Лиам Галлахер

Лучший латинский исполнитель: Peso Pluma

Лучший исполнитель K-POP: Jimin

Лучший исполнитель альтернативной музыки: Imagine Dragons

Лучший исполнитель электроники: Calvin Harris

Лучший хип-хоп-исполнитель: Эминем

Лучшее выступление вживую: Тайлор Свифт

Самые большие фаны: LISA

Лучший исполнитель из США: Тейлор Свифт.

Напомним, ранее стали известны победители музыкальной премии "Грэмми-2024".

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