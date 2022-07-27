Сергей Лазановский считает, что этот язык для него чужой.

Сергей Лазановский, который в 11 сезоне шоу "Голос країни" одержал победу, выступая от команды Нади Дорофеевой, рассказал, что за весь проект ни разу не пел на русском языке. Так, на слепых прослушиваниях он исполнил англоязычный хит, а потом отдавал предпочтения украинскому языку.

В интервью "Музвар" Сергей объяснил, почему было именно так.

"Хотя "Gorit" мы должны петь на русском языке, я отказался. Это настолько мне чужой язык, я не хотел… Когда я ушел из проекта в нокаутах, то я просто записал украинскую версию песни Нади. Подумал, что может написать "Gorit" на украинском? Покажу Наде, что она и так может зазвучать. И она на прямых эфирах подошла и вспомнила, говорит: "Давай споем и на украинском". Я расцвел, был на седьмом небе от счастья. Думал, а может сейчас она перепишет ее на украинском", - вспомнил Лазановский.

Сейчас Сергей отметил, что пишет для Надежды украинскую песню и очень надеется, что звезда на нее согласится.

Напомним, новая песня победителя "Голосу країни-11" Лазановского бьет рекорды. Музыкант представил композицию в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

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