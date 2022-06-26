Музыкант представил композицию в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни", выпустил новую песню. Трек, написанный по мотивам народной песни "Гей соколи", настолько "зашел" слушателям, что за несколько дней собрал миллионы просмотров в социальных сетях.

Артист говорит - верил, что его творчество найдет своего слушателя, однако на такой колосальный успех не надеялся. Песня создана в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

"Я увидел в ТикТок, как DIRESH играет на аккордеоне песню "Гей соколи". И тогда понял, что очень хочу создать какую-то оптимистическую композицию, слова которой отражали бы то, что у нас сейчас происходит и что болит. Написал ему в личные сообщения, он сразу согласился и за несколько дней записал аккордеон с музыкой и прислал мне.

Песня вышла очень вайбовая и нацелена на победу, прочь всех орков из Украины. Мы были неожиданно поражены такой реакцией украинцев, количество просмотров уже за первые дни просто зашкаливало. Конечно, очень рады, что нас услышали миллионы, это вдохновляет на создание классного украинского музыкального продукта", - прокомментировал свой новый хит Лазановский.

Напомним, группа Kalush Orchestra выступила на всемирно известном фестивале Гластонбери.

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